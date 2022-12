CO2-neutraler Kraftstoff Siemens Energy und Porsche eröffnen E-Fuels-Anlage in Chile

Der Süden von Chile ist wegen des konstanten Windes in der Region gut für die Herstellung des synthetischen Treibstoffs geeignet. Darüber hinaus liegt Punta Arenas in unmittelbarer Nähe der Magellanstraße. Vom Hafen Cabo Negro aus lasse sich, so Porsche, der synthetische E-Fuels ähnlich wie herkömmliche Kraftstoffe in andere Regionen der Welt transportieren. Bislang investierte der Sportwagenhersteller eigenen Angaben zufolge über 100 Millionen US-Dollar in die Entwicklung und Bereitstellung von E-Fuels.



