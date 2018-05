Dieser Messfühler reagiert mit lediglich leichter Verzögerung doch ansonsten feinfühlig auf den gewünschten Unterstützungsgrad. Letzteren per Tastenwahl vorzudefinieren ist, ganz der puristischen Philosophie folgend, übrigens nicht möglich. Praktisch vermisst man diese Einstellmöglichkeit aber gar nicht, denn Pedelecs mit mehreren Unterstützungsstufen werden in der Regel ohnehin in der höchsten Stufe gefahren.

Bild: Spotpress