Consumer Electronic Show Xpeng blamiert mit fliegendem Auto Deutschlands Autobauer

Dieses Problem der Innovationsarmut manifestiert sich längst in allen möglichen Bereichen: Die deutsche Autoindustrie ist auch bei der Batterietechnik abgehängt, ebenso beim autonomen Fahren. Die noch sprudelnden Gewinne werden lieber an Aktionäre, Manager und die Belegschaft ausgeschüttet, anstatt sie in gewagte Ideen zu stecken. Von denen mögen 99 scheitern – eine aber könnte das Potenzial haben, die Zukunft der ganzen Branche zu sichern.



