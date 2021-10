Continental braucht neuen Autovorstand CEO Setzer will Doppelfunktion mittelfristig aufgeben

Zum Jahreswechsel startet Conti mit einer neuen Unternehmensstruktur. Dann, so Insider, werde man sehen, welches Profil der neue Vorstand brauche. Im Jahr 2022 werde der neue Vorstand sicher Thema werden, heißt es in Aufsichtsratskreisen. Setzer, so das Unternehmen, führe Continental sowie den Unternehmensbereich Automotive Technologies „bis auf Weiteres“ in Doppelrolle.