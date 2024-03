Continental Hört auf euch schönzurechnen!

Es ist ja okay, wenn man seine Zahlen (wie übrigens viele andere Unternehmen auch) um Sondereffekte bereinigt. Einmal, vielleicht auch zweimal. Aber bitte nicht immer! Und nicht immer mit so hohen Abweichungen. Jedes Quartal geht das so bei Continental: Immer wieder schönt man die Zahlen, rechnet Sondereffekte wie Abschreibungen auf Vermögenswerte, Wertminderungen, Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen, Gewinne oder Verluste aus Abgängen von Gesellschaften, Kaufpreiserstattungen und so weiter heraus.