Continental im Dieselskandal Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus – jetzt 41 Beschuldigte

Die Beschuldigten könnten VW geholfen haben, eine verbotene Abschalteinrichtung zu programmieren, die auf dem Prüfstand zu besseren Abgaswerten als auf der Straße führte. Im November wurden die Fahnder deswegen erneut in Regensburg vorstellig, dort werden jetzt weitere Ingenieure beschuldigt. Am 12. Januar wurde zudem in Hannover durchsucht. Dort geht es um eine möglicherweise fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht mit jetzt acht Betroffenen. Anfangs wurde dort nur gegen drei ermittelt, darunter eine Compliance-Beauftragte. Bei den Letzteren wird laut Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ermittelt.