Continental Korbach Mindestens 300 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Über 300 Mitarbeiter bei Continental in Korbach arbeiten derzeit kurz. Das hat die WirtschaftsWoche von zwei Insidern erfahren. Das Unternehmen bestätigte der WirtschaftsWoche die Kurzarbeit am Standort, wollte die Mitarbeiterzahl aber nicht kommentieren. Im Dezember waren an den ContiTech-Standorten Eislingen, Vinnhorst, Dannenberg und Northeim zudem rund 400 Mitarbeiter in Kurzarbeit, wie Continental zufolge aus internen Erhebungen hervorgeht. Continental erhebt Daten zur Kurzarbeit dabei immer nur monatlich, kann die Zahl der Kurzarbeiter also nur für den Vormonat einsehen.