Continental und VW Durchsuchung auch bei Zulieferer IAV in Berlin

Im Zuge der Durchsuchungen bei Continental und Volkswagen durchsucht die Staatsanwaltschaft Hannover am heutigen Mittwoch auch bei dem Berliner Zulieferer IAV, dessen Hauptgesellschafter Volkswagen ist. IAV bestätigte eine Durchsuchung. Allerdings werde das Unternehmen laut „dem entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Hannover“ als „Tatunbeteiligte“ bezeichnet. Die in dem Beschluss genannten IAV-Mitarbeiter würden nur im Zeugenstatus geführt, teile IAV mit. Nach Informationen der WirtschaftsWoche sollen die Mitarbeiter von IAV gemeinsam mit der heutigen Continental-Tochter Continental Automotive GmbH die Software für VW-Fahrzeuge erprobt und Daten eingespeist haben haben. Anschließend wurde das Gerät zum serienmäßigen Einbau an Volkswagen geliefert.