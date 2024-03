Continental Warum Conti-Finanzvorständin Garcia Vila wirklich geht

So steht es in der Pressemitteilung. Aber das ist vermutlich die geschönte Version. Wahr sein dürfte vielmehr etwas anderes: Garcia Vila ist eine gute Finanzerin – aber für die bei Conti nun anstehenden Aufgaben fehlen ihr wichtige Stufen auf der Karriereleiter. In ihrem Lebenslauf finden sich Stationen wie Leiterin der weltweiten Konzernrevision. Oder Leiterin des Bereichs Finanzen, Controlling und IT im Geschäftsfeld ContiTech. Aber eben nichts aus dem Bereich Merger and Acquisition (M&A). Der Begriff steht im Investmentbanking für Transaktionen wie Abspaltungen, Verkäufe von Unternehmensteilen – und all das steht an bei Conti. Aber von all dem hat Garcia Vila eben nichts im Lebenslauf.