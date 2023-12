Continental Wolfgang Reitzle soll zwei Jahre dranhängen

Für Wolfgang Reitzle, 74, sollte es am 26. April 2024 eigentlich etwas ruhiger werden: Am Tag der Hauptversammlung des Autozulieferers Continental wollte er sich nach 15 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats von seinem letzten großen Mandat zurückziehen. Doch es dürfte aller Voraussicht nach anders kommen. Denn Continental steckt mitten in einer Umbau- und Transformationsphase. Gerade hat der Vorstand verkündet, diverse Geschäfte mit mehreren Milliarden Euro Umsatz neu aufzustellen – bis hin zu einem Verkauf ist alles denkbar. Mehreren Insidern zufolge soll Reitzle daher zwei Jahre länger als geplant an der Spitze des Aufsichtsrats bleiben. Den Weg für diesen Plan soll ein Staffelaufsichtsrat bereiten.