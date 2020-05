Um der Ansteckung mit dem Virus vorzubeugen, haben Autohersteller und Zulieferer in Europa und den USA ihre Produktion in großen Teilen unterbrochen. Laut der DHL-Auswertung schlossen Autobauer ihre Werke am längsten in den Ländern, in denen es die meisten Corona-Sterbefälle gab: In Italien waren sie im Schnitt 54 Tage dicht, in Großbritannien 51, in Frankreich 49 Tage. In Deutschland waren die Werke im Schnitt 39 Tage lang geschlossen. Das hatte Folgen: In Österreich brach die Produktion im April um mindestens 60 Prozent ein, in Deutschland um über 85 Prozent, in Italien, Frankreich, Spanien und Großbritannien um mindestens 95 Prozent.