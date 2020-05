Corona trifft Autobranche Kauft Toyota bald Mazda?

Japans größter Autobauer macht sich selbst Mut und blickte am Montag weit über die Pandemie hinaus: Im nächsten Jahr komme das SUV-Modell „Highlander“ erstmals nach Europa, ein Benziner mit je einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse, kündigte Toyota an. In den USA, Japan und Australien ist das Geländefahrzeug schon seit bald zwei Jahrzehnten ein Bestseller. Damit signalisierte der Hersteller seine Zuversicht, die schwerste Absatzkrise der Branche seit dem Zweiten Weltkrieg zu überstehen. Mit kämpferischem Tenor hatte Konzernchef und Gründerenkel Akio Toyoda schon vor zwei Monaten versprochen: „Wir werden niemals unsere Produktionsaktivitäten stoppen.“