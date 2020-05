Corona trifft Autobranche Kauft Toyota bald Mazda?

Zappenduster sieht es bei der Renault-Tochter Nissan aus. Bereits zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres rutschte die Nummer zwei in Japan tief in die roten Zahlen. Bis zu 820 Millionen Euro werde das Jahresminus betragen, warnte Nissan Ende April. Die weltweiten Fabriken können über sieben Millionen Autos fertigen, aber im abgelaufenen Jahr wurden nur 5,5 Millionen Stück verkauft. Daher läuft schon seit dem Spätherbst eine große Sparrunde. 12.500 Jobs sollen bis 2022 wegfallen und die Kapazität um zehn Prozent schrumpfen. Doch Chief Operating Officer Ashwani Gupta will die Kosten noch mehr senken und Nissan in Abstimmung mit Renault regional neu aufstellen. Die voraussichtliche Stoßrichtung des zweiten Restrukturierungsplans, der am 28. Mai kommt: Ein verschärfter Fokus auf die Märkte USA, China und Japan sowie ein Teilrückzug aus Europa. Zumindest ein Werk in Barcelona dürfte verkauft oder geschlossen werden.