Corporate Governance: Was macht die 29-jährige Sophie Piëch im Porsche-Aufsichtsrat?

Bei der Porsche SE setzt sich darüber hinaus die unsägliche Tradition fort, wesentliche Positionen im Unternehmen als Ausbildungsbetrieb für die Familien Porsche oder Piëch zu verstehen. So soll die 29-jährige Sophie Piëch, Doktorandin im Bereich Krebsforschung, in den Aufsichtsrat gewählt werden. So begrüßenswert es ist, eine Frau in den Aufsichtsrat zu wählen, so erschließt sich leider nicht, dass die Kandidatin die erforderlichen Voraussetzungen für die Verfolgung der Unternehmensinteressen zur Wahrung der Interessen aller Aktionäre erfüllt. Vorgeschlagen wird daher Herrn Dr. Stefan Piëch für eine weitere Amtsperiode zu wählen, der über Aufsichtsratserfahrung verfügt und selbst als Unternehmer tätig ist.