Corsa-e vorgestellt Opel will den Corsa zum „E-Auto für viele“ machen

„Nun beginnt für die gesamte Autoindustrie eine Ära der Massen-Elektrifizierung“, beschreibt es Lohscheller. Und sein Autobauer soll dem in nichts nachstehen. Opel will bis 2024 sein Portfolio komplett elektrifiziert haben. Opel wird dann nicht ausschließlich Stromer verkaufen, aber jedes Opel-Modell soll in einer elektrischen Version bestellbar sein.



Die Vorstellung des Opel Corsa-e fällt an diesem Tag nicht zufällig mit der Vorstellung der neuen Elektro-Strategie der Rüsselsheimer zusammen. Den Elektro-Umbruch, den Opel forcieren will, mit dem der Autobauer den Markt verändern möchte, soll vor allem im Preis begründet sein. Opel will einen „Opel Doktorwagen“ des 21. Jahrhunderts: einen hochmodernen Kleinwagen zum Kampfpreis – nur diesmal mit Elektromotor. Der vollelektrische Corsa sei kein Elektroauto „für wenige, sondern erstmals Elektromobilität für viele, ganz im Sinne der Marke Opel. ‚Hightech für alle‘ ist unser Mantra“, beschrieb Opel-Chef Lohscheller im Februar im WiWo-Interview seine Vorstellung von der neuen Kleinwagenvariante. Preislich kratzt der Corsa-e an der 30.000-Euro-Marke: 29.900 Euro schreibt Opel als Basispreis auf das Modell „Selection“. „Und lassen Sie mich gleich eines hinzufügen“, bittet Lohscheller. „Für diesen Preis bekommen Sie kein nacktes Auto.“ Der Opel-Chef meint damit, dass der Corsa-e Selection etwa schon mit elektrischen Bremsen, intelligenter Geschwindigkeitsanpassung und einem automatischen Notfallbremssystem ausgerüstet sein wird. Die nächsthöhere Ausstattung heißt „Edition“ und die gibt es ab 30.650 Euro. Die Vollausstattung nennt Opel „First Edition“. Dieses Modell bieten die Rüsselsheimer für 32.900 Euro an.