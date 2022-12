Dacia Duster im Fahrbericht Ein Wüstenfuchs vom Discounter

Mit Vierrad-Antrieb ist der Dacia zwar teurer, aber immer noch meilenweit von den Preisen der Konkurrenz entfernt. 23.200 Euro kostet er mit dem 84 kW/114 PS starken Dieselmotor. Aber ist er auch ein echter Geländewagen, der Sand, Geröll und staubige Kletterpartien kann? Die gibt es zum Beispiel am Fuße des Atlas-Gebirges in der Agafay-Wüste in Marokko. Abseits fester Straßen dominieren dort Jeeps, Toyota Land Cruiser und manchmal auch ein Land Rover oder die G-Klasse von Mercedes. Ein Fremdkörper in der erlauchten Runde ist der kleine und viel günstigere Duster aber keineswegs, schließlich hat Dacia sein Erscheinungsbild nun deutlicher auf Offroad getrimmt.

Dazu trägt eben jene neue Signatur mit den beiden Buchstaben „DC“ bei, schlicht und urig zugleich. Die beiden Zeichen sind seitlich offen und ergänzen die LED-Tagfahrleuchten, deren Haken in einem Ypsilon endet. Zusammen mit der breiten Spur, der sichtbaren Bodenfreiheit und den ausgestellten Radkästen sorgt das Arrangement für die gewünschte Bulligkeit.

Bild: Dacia