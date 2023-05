Beim vollelektrischen Spring geht die neue Ausstattungslinie noch deutlich über diese Details hinaus. Er bekommt als Extreme nämlich einen kräftigeren E-Antrieb unter die Fronthaube, der statt doch arg bescheidener 33 kW/44 PS in der Version Spring Electric 45 immerhin 48 kW/65 PS leistet. Ein Zuwachs, der sich beim ersten Ausprobieren in und um Wien recht deutlich bemerkbar machte. Der Spring ist deutlich souveräner unterwegs, meistert Zwischensprints scheinbar mühelos. In Zahlen: Statt in sich eine kleine Ewigkeit anfühlenden 19,1 Sekunden „sprintet“ der 65er in 13,7 Sekunden von null auf 100 km/h, die Spitze liegt jeweils bei 125 km/h.

Bild: Dacia