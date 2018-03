Daimler AG: Ein Schwede greift nach Zetsches Stern

Besonders nah am Herzen aber muss ihm Stuttgart liegen. Dort, in der Welt von Daimler, ist er zu Hause – obwohl Källenius im Juni 1969 im schwedischen Västervik südlich von Stockholm geboren wurde. Nach der Schulzeit und dem Abitur an der schwedischen Grammar School von Danderyd, absolvierte er von 1988 bis 1993 an der Stockholm School of Economics und der Schweizer Universität St. Gallen die Masterstudiengänge „International Management“ und „Finance and Accounting“. 1993 kam er über das internationale Nachwuchsprogramm zu Daimler.