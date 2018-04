Daimler-Chef Dieter Zetsche setzt auf neue Produktoffensive

„Daimler kann mehr!“ war das Motto der Rede des Daimler-Chefs Dieter Zetsche bei der Hauptversammlung des Autobauers in Berlin .„Wir wissen alle, dass sehr, sehr viele und grundlegende Veränderungen, insbesondere auch durch neue technologische Möglichkeiten, in der Automobilindustrie zu gewärtigen sind“, sagte Zetsche zuvor. „Wir wollen unsere Spitzenposition, die wir uns in den letzten Jahren in unserem Kerngeschäft erarbeitet haben, auch in den neuen Geschäften in der Zukunft erreichen.“