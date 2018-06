Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Es ist also noch offen, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erheben wird oder nicht – es geht um den Vorwurf unlauterer Werbung. Beide Motoren wurden über ein Jahrzehnt lang in viele der Kernbaureihen von Mercedes-Benz eingebaut, von der C- bis zur S-Klasse und in viele SUV-Modelle. Der V6-Diesel war zwischenzeitlich auch in den USA erhältlich, hier drohen empfindliche Strafen, falls Daimler der Manipulation überführt werden würde. Aktuell wird der OM642 nur noch im Sprinter und dem großen SUV GLS eingebaut. In den anderen Modellen wurde er bereits durch seinen Nachfolger OM656, einen Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum, ersetzt.