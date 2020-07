Daimler-Hauptversammlung „12 Millionen für Källenius, 90 Cent für mich“

Nächster Punkt. Hier geht es um die Verwendung des Bilanzgewinns. Das ist für mich als Aktionärin sehr spannend. Bei einem Kurs von 37,48 Euro am Tag der Hauptversammlung liegt die Dividende bei 90 Cent pro Aktie. Ist das viel? Ich rufe den Börsenexperten Stefan Wolff an. Der muss es doch wissen, tritt er doch schließlich immer vor der Tagesschau auf. Er sieht das kritisch. „Es ist immer eine Gratwanderung. Viele finden sie zu hoch, weil die Herausforderungen der Zukunft groß sind und Rücklagen wichtig wären.“ Er bezieht sich damit auf die kritischen Stimmen von SPD und Linkspartei, die dafür plädieren, eine Gewinnbeteiligung in diesem Jahr ganz ausfallen zu lassen – unter anderem, weil viele Daimlerangestellte in den vergangenen Monaten Kurzarbeitergeld bezogen haben. Vielleicht sehen das auch einige Investoren so.