Daimler-Hauptversammlung Glass Lewis hat Empfehlung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat auf „Enthaltung“ geändert

Als Beleg dafür legte Daimler ein Dokument vom 18. Juni vor. Aus diesem geht hervor, das Glass Lewis seine Empfehlung am Tag nach der ersten Veröffentlichung tatsächlich geändert hat. Nachdem sich der Stimmrechtsberater zunächst am 17. Juni gegen eine Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ausgesprochen hatte, änderte er am Tag darauf seine Empfehlung auf Enthaltung. In einer Erklärung in dem von Daimler vorgelegten Papier begründet Glass Lewis die überarbeitete Veröffentlichung des Papiers damit, dass Daimler mitgeteilt habe, auch Stimmenthaltungen publik zu machen.