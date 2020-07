Daimler-Hauptversammlung „12 Millionen für Källenius, 90 Cent für mich“

Zuvor noch ein inhaltlicher Punkt, der Rest sind Formalien. „Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/ oder Optionsschuldverschreibungen“. Zunächst zu den Grundbegriffen: Wandelschuldverschreibungen gewähren dem Inhaber das Recht, die erworbene Anleihe in einer vorgegebenen Frist in neue Aktien umzutauschen. Bei Optionsschuldverschreibungen werden jeder Anleihe ein Recht auf den Bezug von Aktien des Unternehmens verbrieft. Sie beinhaltet das Recht, innerhalb eines gewissen Zeitraums Aktien zu beziehen.



Mir als Aktionärin geben Wandelanleihen Sicherheit. Denn ich weiß zu Beginn der Laufzeit, was ich für mein Wertpapier bekomme. Sollten die Kurse steigen, kann ich außerdem die Anleihe in Aktien umtauschen und dabei Gewinn machen. Mithilfe von Optionsanleihen kann ich bei steigenden Kursen die Aktie möglicherweise unter dem Börsenkurs kaufen und für einen schnellen Gewinn zügig wiederzuverkaufen.