Daimler-Investor Deka „Das neue Management hat sich von Zetsche emanzipiert“

Also finden Sie es gut, dass Daimler den Konzern in zwei Teile aufteilen will und das Truck- und Busgeschäft abspalten möchte?

Ja. Der Spin-off ist ein Schritt, den wir begrüßen. Obwohl die Abspaltung allein noch keine Werte für die Aktionäre hebt. Entscheidend wird hier die weitere Arbeit des Managements sein – der Lackmustest zur Frage, ob der Spin-off ein Werttreiber ist oder nicht, steht also noch bevor. Ich nehme an, dass wir hier in 12 bis 24 Monaten klarer sehen.