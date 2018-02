Mitten in der Aufregung um den Einstieg des chinesischen Autobauers Geely haben der Stuttgarter Hersteller und sein langjähriger Partner BAIC Motor angekündigt, Milliarden in den Ausbau ihrer gemeinsamen Produktionskapazitäten in der Volksrepublik zu stecken. Das Joint Venture namens Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) produziert seit 2005 Pkw der Marke Mercedes und seit 2013 Motoren.

BAIC ist Daimlers wichtigster Partner in China. Gemeinsam wollen Daimler und BAIC Autos mit alternativen Antrieben auf den Markt bringen. Die Schwaben halten neben ihrem Anteil am Joint Venture BBAC noch zehn Prozent an BAIC Motors und wollen sich an deren Elektroauto-Tochter Beijing Electric Vehicle (BJEV) beteiligen. Die Holding des chinesischen Geely-Konzerns hatte am Freitag ihren Einstieg bei den Stuttgartern mit knapp 9,7 Prozent bekanntgegeben. Haupteigner Li Shufu will eine Allianz für das autonome Fahren und die Elektromobilität schmieden. Elektroautos baut Daimler bisher schon im Joint Venture mit dem lokalen Hersteller BYD.