Daimler steigt bei Aston Martin ein Aston Martin, ein Fünftel schwäbisch

Im Rahmen einer ausgebauten Partnerschaft soll Mercedes-Benz dem angeschlagenen Traditions-Sportwagenhersteller in Zukunft technologisch unter die Arme greifen. Im Gegenzug erhält Mercedes neue Aktien in einem Wert von 286 Millionen Pfund, die in den kommenden drei Jahren herausgegeben werden sollen. Mercedes-Benz hält derzeit 2,6 Prozent der Anteile an dem britischen Autobauer. Dieser Anteil soll so auf bis zu 20 Prozent erhöht werden. Die Schwaben werden somit zum zunächst zweitgrößten Anteilseigner von Aston Martin.