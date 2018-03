Daimler AG: Viele Rekorde und etwas Schatten

Was sollen schon die Störfeuer? Daimler hat ein glänzendes Jahr hinter sich. Umsatz: plus sieben Prozent. Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT): plus 14 Prozent. Dividende? Ein neuer Rekord. So geht das weiter. In jeder Sparte mehr verkaufte Autos, mit Ausnahme der Busse. Und die Steuerreform in den USA wird künftig Geld in die Kasse spülen. Die Werke von Daimler sind ausgelastet. Laut Zetsche könnte Daimler wahrscheinlich sogar noch mehr Autos verkaufen, wenn nicht die Kapazitäten fehlen würden. Man baue daher permanent neue Fabriken auf. Von solchen Nachrichten würden die Kollegen bei Audi oder Opel träumen.