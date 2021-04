Der Autobauer Daimler hat im ersten Quartal vor allem in China den Absatz gesteigert und beim Gewinn das schwache Vorjahresquartal klar übertroffen. Auch die Markterwartungen seien damit deutlich übertroffen worden, erklärte das Unternehmen am Freitag. Der operative Gewinn (Ebit) lag bei 5,748 Milliarden Euro, verglichen mit 617 Millionen im von der beginnenden Corona-Krise geprägten ersten Quartal 2020. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts erholte sich auf 1,810 Milliarden Euro, verglichen mit minus 2,3 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Die Nettoliquidität des Konzerns in seinem Industriegeschäft wuchs wieder auf 20,1 (Vorjahreswert 9,3) Milliarden Euro.