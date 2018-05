Wie Daimler, VW und BMW auf Trumps Strafzölle reagieren könnten

Produktion anpassen

Sollte Trump allerdings höhere Aufschläge durchsetzen – das "Wall Street Journal" berichtete von bis 25 Prozent für Autos, Lkw und Autoteile – wären die Folgen gravierender. Dann könnten nach Meinung von Linné sowohl in Deutschland als auch in den USA Arbeitsplätze gefährdet sein. „Die Hersteller werden dann vermutlich nicht weiter in den USA investieren, sondern in Europa oder in China.“ Damit könne ein Gegeneffekt ausgelöst werden, den Trump nicht anstrebe. „Die deutsche Industrie könnte sagen: Wenn unsere hohen Investitionen in den USA nicht honoriert werden, dann sind wir nicht bereit, weiter in Amerika zu investieren.“

Christoph Stürmer von der Beratungsfirma PwC hält ein differenziertes Vorgehen für wahrscheinlicher. „Ich glaube, es wird am Ende eine Kombination von Strategien geben.“ Denkbar sei, dass man das Produktangebot so ausrichte, dass vor allem Fahrzeuge mit hohen Margen in die USA exportiert und solche mit niedriger Gewinnspanne lokal gefertigt würden. Die in den USA besonders beliebten SUV produzierten die deutschen Hersteller ohnehin bereits in den USA.

Bild: dpa