Den Grund sieht er vor allem darin, dass Daimler den Wert der Lkw-Sparte nicht hebt: „Ein großes Problem ist, dass Pkw- und Lkw-Geschäft unter einem Dach vereint sind – der Wert des Gesamtunternehmens ist viel niedriger ist als die Summe seiner Teilbereiche. Ein unfreundlicher Käufer könnte sich dies zu Nutze machen und seinen Übernahmekredit mit dem Verkauf eines Unternehmensteils ablösen. Den anderen Teil bekäme er dann fast zum Nulltarif.“ Spätestens seit dem Einstieg von Li Shufu würde man solche Überlegungen in Stuttgart nicht mehr „als Sandkastenspielchen abtun“ können, zumal es in China vermutlich weitere Interessenten gebe, so Flossbach. Für ihn wäre es „eine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet der Dieselskandal den Wert des Unternehmens soweit drückt, dass es zum Spielball ausländischer Großinvestoren würde“. Daimler müsse daher „rasch handeln, das Unternehmen in zwei völlig eigenständige Einheiten „Cars“ und „Trucks“ aufteilen, die separat an der Börse notieren und zusammengerechnet viel mehr Wert wären als der derzeitige Discount-Preis für das Konglomerat aussagt“.