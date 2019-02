Daimler Zetsches letzte Bilanz

Milliardenhohe Kosten für die elektrisch und selbst fahrenden Autos von morgen dürften also in Zetsches letzte Bilanz ein zusätzliches Loch reißen. Und dass wohl auch nicht zum letzten Mal. Wegen der vielen Einmalfaktoren erwarten Analysten nach der Delle 2018 zwar wieder steigenden Profit. „Aber den Rekordgewinn von über 14 Milliarden Euro 2017 werden wir nicht so schnell wiedersehen“, sagt Christian Ludwig, Autoexperte vom Bankhaus Lampe. Denn die Ausgaben für alternative Antriebe und automatisiertes Fahren blieben hoch.



Nicht nur hier hinterlässt Zetsche seinem Nachfolger große Herausforderungen. Auch beim Thema CO2 wird Källenius den Kampf Zetsches fortsetzen müssen. Nach Einschätzung des scheidenden Daimler-Chefs könnte der Autobauer – ebenso wie die Konkurrenz – den Erwartungen aus Gesellschaft und Politik womöglich nur hinterherrennen. Mitte Januar hatte Zetsche zuletzt deutlich gemacht: Er habe Zweifel an der Erreichbarkeit der neuen europäischen CO2-Grenzwerte für Autos bis 2030. „Aktuell weiß noch keiner, ob und wie es uns gelingen kann, die im Dezember in Brüssel beschlossenen CO2-Reduktionsziele für Pkw von 37,5 Prozent bis 2030 zu erreichen“, sagte Zetsche damals in Berlin. Dasselbe gelte für die diskutierten CO2-Einspar-Vorgaben für Lkw.