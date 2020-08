Daimlers S-Klasse: Der Mythos einer Luxusmarke

Angela Merkel fährt Audi

Adenauers Nachfolger blieben der S-Klasse treu. Willy Brandt ließ sich in seiner Zeit als Regierender Bürgermeister von Berlin in einem „Heckflossen"-Benz 300 SE chauffieren. Helmut Kohl vertraute auf einen anthrazitfarbenen 500er SEL in Sonderschutzausführung. Erst als der Niedersachse Gerhard Schröder das Kanzleramt eroberte, wurde mit der Tradition gebrochen. Denn er etablierte die Volkswagen-Tochter Audi in Berlin. Angela Merkel hat daran nichts geändert. Man darf annehmen: Ihr ist egal, in welchem deutschen Auto sie Platz nimmt.