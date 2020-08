Daimlers S-Klasse Der Mythos einer Luxusmarke

Sicherheit für’s Establishment

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke fährt S-Klasse. Von 2004 bis 2009 war er Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz in Brandenburg, in seinem Bundesland wird Teslas Gigafactory gebaut. Dass gerade er eine S-Klasse fährt, begründet sein Regierungssprecher mit dem „wichtigen Aspekt der Sicherheit für hervorgehobene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“. Hinzu kämen Leasingkosten, Reichweite und Tankfüllung, die die Auswahl eines Fahrzeugs weiter beschränken würden. „Speziell für einen hochgewachsenen Mann“ biete die S-Klasse bei langen Fahrten gute Arbeitsmöglichkeiten. Dass Mercedes einen Produktionsstandort in Brandenburg hat, mag auch eine Rolle spielen.



