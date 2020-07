Darauf sollten Sie achten Fünf Tipps: So finden Sie das passende E-Bike

Die Coronakrise hat in Deutschland den anhaltenden E-Bike-Boom weiter befeuert, so dass sich in manchen Fahrradläden die Pedelec-Bestände schon dramatisch geleert haben. Doch statt deshalb in Torschlusspanik zu verfallen, sollten Kaufinteressenten eines neuen E-Fahrrads unbedingt einen ruhigen Kopf bewahren und die Kaufentscheidung anhand von persönlicher Bedarfsanalyse sowie Fachberatung und Probefahrt treffen.

Bild: imago images