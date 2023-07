Das lange Sterben Die Entzauberung der Auto-Start-ups

Die Gründe für das Scheitern von E-Auto-Start-ups sind vielfältig, in vielen Fällen wohl auch in ihrer Dynamik individuell zu betrachten. Pascal Blum hat es hingegen geschafft, mit der E-Rollermarke Unu einen 2012 neugegründeten Fahrzeughersteller im New-Energy-Sektor nachhaltig am Markt zu etablieren. Allerdings kostete der Versuch, in der Coronazeit ein selbstentwickeltes Rollermodell auf den Markt zu bringen, seiner Firma viel Kraft. Blum war dabei auch mit Problemen konfrontiert, die auch das Scheitern einiger Start-ups im Automotive-Bereich begünstigt haben. In einem Interview im April 2023 nannte Blum einige Gründe für deren Probleme: „Wir haben selbst gesehen, wie teuer und aufwendig es ist, Fahrzeuge selber zu entwickeln. Als kleines Unternehmen hat man kaum Vorteile gegenüber einem großen Anbieter. Während Start-ups im Software-Bereich oftmals Vorteile haben, weil sie viel agiler sein und außerdem viel günstiger und schneller entwickeln können, ist das im Fahrzeugbereich überhaupt nicht der Fall. Dort ist es vielmehr so, dass man als kleiner Anbieter Mehrkosten hat, weil man nicht die Stückzahlen hat. Oder einfach auch langsamer agiert, weil gewisse Zulieferer einen depriorisieren, oder gewisse Komplexitäten eine Kompetenz erfordern, die man erst mit einem Team von mehreren hundert Leuten erreichen kann. Der Agilitäts- und Kostenvorteil ist bei Fahrzeugentwicklung bei kleinen Unternehmen gleich null.“