Datenschutz Spion im Auto: Wie viele Daten sammeln die Autobauer von ihren Kunden?

Am besten schnitten die Marke Renault und ihre rumänische Tochter Dacia ab. Beide räumen Fahrern die Möglichkeit ein, persönliche Daten zu löschen. Die Forscher vermuten dahinter aber kein besonders ausgeprägtes Bewusstsein für die Privatsphäre, sondern die starke Bindung an den europäischen Markt, wo im internationalen Vergleich strikte Datenschutzregeln gelten. Die Mozilla-Experten fällen insgesamt ein vernichtendes Urteil über die Branche. In puncto Schutz der Privatsphäre seien alle neuen Autos wahre Albträume auf Rädern, die riesige Mengen an persönlichen Daten sammelten. Wenn man heute in einem Auto sitze, dann sei das so, als würde man sein Handy dem Autohersteller überlassen.



Lesen Sie auch: Cybersicherheit bei Tesla und Co.