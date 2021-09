Dauerproblem Halbleitermangel Chipmangel: Opel schließt Werk in Eisenach bis Jahresende

Die gesamte Automobilindustrie hat seit einiger Zeit mit Lieferschwierigkeiten durch den stellenweise leer gefegten Zuliefermarkt für Halbleiterteile – Grundlage aller in modernen Autos verbauten Elektronik. Im Neugeschäft sind auch Anbieter wie BMW und Mercedes-Benz oder die Nutzfahrzeugsparten von Volkswagen und Daimler betroffen. Nach vorschnell gekündigten Verträgen mit Chipproduzenten oder gekappten Volumina in der Corona-Verkaufsdelle Mitte 2020 fehlen ihnen jetzt vielerorts dringend benötigte Teile. Verschärfend hinzu kommen eigene Kapazitätsengpässe der Halbleiterindustrie in Asien und den USA.



Bei VW etwa kümmert sich rund um die Uhr eine „Taskforce“ um den Einkauf noch erhältlicher Chargen. Doch gleichzeitig fallen auch hier weiterhin Produktionsschichten über ganze Wochen aus. So teilte Europas größter Autokonzern am jüngst mit, bis Mitte Oktober am Stammsitz Wolfsburg überwiegend Kurzarbeit fahren zu müssen – nicht zum ersten Mal.