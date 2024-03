Demonstration Bosch, wo bleibt die „Transformationsstory“?

Von „Verrat“, einem „Kulturbruch“ und „Zukunftsangst“ ist die Rede, nicht nur auf der Bühne, sondern auch zwischen den Angereisten. „Unser Bosch“, so sagen sie hier, das Unternehmen, das in Deutschland wie kaum ein anderer Konzern auf seine sozialen Wurzeln stolz ist, habe „seine Werte verloren“. Im Dezember hat das Technologieunternehmen die Stellenkürzungen kommuniziert: erst 1500 Arbeitsplätze in Feuerbach, nur Wochen später 950 Stellen im Softwarebereich, dann 500 bei den Steuergeräten. Dabei, so der Betriebsrat, habe der Vorstand die Beschäftigten scheinbar vor vollendete Tatsachen gestellt.