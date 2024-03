Demonstration vor der Zentrale Bosch, wo bleibt die „Transformationsstory“?

Gegen diesen offenbaren Kulturbruch und gegen den Stellenabbau demonstrieren sie jetzt. 10.000 Menschen aus den umliegenden Werken in Stuttgart, Leonberg, Feuerbach, Reutlingen, dazu aus einigen Betrieben von Mahle und Mercedes. 200 Busse haben sie am Vormittag hierher, in die Nähe der Zentralverwaltung von Bosch, gebracht. 15.000 weitere sind den Rufen der IG Metall in Bamberg, Berlin und Homburg gefolgt. Seht her, rufen sie, wir werden den „wahnsinnigen Personalabbau“ nicht akzeptieren.