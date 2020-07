Der Fünf-Punkte-Check Sind Sie bereit für ein Elektroauto?

3. Zuverlässigkeit

Zwar trauen viele Autokunden der neuen Technik nicht, tatsächlich gilt das E-Auto allerdings als störungsarm. Das liegt unter anderem an der geringen Zahl mechanischer Komponenten im Vergleich zum Verbrennerauto. Viele der verwendeten Komponenten stammen zudem aus Großserienfertigung und sind technisch ausgereift. Das gilt in besonderer Weise für die Batterie, deren Zellen in großen Fabriken in riesigen Mengen in gleichbleibender Qualität produziert werden. Vor zehn Jahren war die Batterie noch eine unbekannte Größe, mittlerweile gilt sie als unkritisches Bauteil. Dank der weitgehend positiven Erfahrungen mit Akkus ist es branchenüblich, für diese eine Mindestkapazität von 70 Prozent auch nach 8 Jahren oder 150.000 Kilometer Laufleistung zu garantieren. Der ADAC hat in mehreren E-Auto-Dauertests durchweg positive Bilanzen bei der Zuverlässigkeit gezogen. Dass sehr hohe Laufleistungen möglich sind, zeigen die zahlreichen gebrauchten Tesla mit 300.000 oder gar über 400.000 Kilometer Laufleistung.

Bild: dpa