Der große (Um-)Bruch Autoindustrie hadert mit dem Wandel

6. Neue Dienstleistungen - weg vom reinen Autobauen. Die Hersteller suchen ihr Heil in Geschäftsmodellen, die sie an der „Ökonomie des Teilens“ mitverdienen lassen, etwa beim Carsharing. Daimler und BMW fanden mit ihren inzwischen zusammengelegten Angeboten Car2Go und DriveNow in den Zentren viele Nutzer. Volkswagen stellte seine Erstvariante Quicar in Hannover wieder ein und versucht, mit seinem „WeShare“-Ansatz entschlossener ins Carsharing mit E-Autos zu gehen.