Der große (Um–)Bruch Scheitert die Autoindustrie am Wandel?

2. Jobängste und Neustart – Schattenseiten des Umbruchs.

Ein allzu rascher Umstieg auf die E–Mobilität bereitet den Gewerkschaften Kopfzerbrechen. E–Antriebe haben nur einen Bruchteil der Komponenten, aus denen Verbrennungsmotoren bestehen – es fällt weniger, dafür aber hoch spezialisierte Arbeit an. Eine Analyse des Center of Automotive Research kam zu der Einschätzung, dass bis 2030 fast 234.000 Stellen bei Herstellern und Zulieferern in Deutschland wegfallen könnten.



Um die Mitarbeiter von der alten in die neue Welt mitzunehmen, legen die Firmen Qualifikationsprogramme auf. Parallel dazu landen Tausende Jobs der klassischen Verbrennerproduktion auf der Streichliste. Audi baut bis 2025 in Deutschland 9500 Stellen ab, im Gegenzug sollen nur 2000 Jobs in Bereichen wie E–Mobilität und Digitalisierung neu entstehen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben.