Der Irrlauf des Elon Musk Tesla braucht jetzt einen Profi an der Spitze

Keine Frage, er hat seine Verdienste: Ohne Elon Musk steckte die E-Mobilität wohl noch immer in den Kinderschuhen. Glück oder Strategie, egal: Just als Volkswagen, der größte Autobauer der Welt, 2015 des Abgasbetrugs mit dem Diesel überführt wurde und in die Krise stürzte, war Musk mit dem ersten alltagstauglichen E-Auto zur Stelle. Anders als die alte Garde der Automanager, Dieter Zetsche, Martin Winterkorn oder Harald Krüger, hatte Musk gleich verstanden, worauf es für einen Erfolg ankommen würde: Er schuf ein Netz verlässlicher und einfach zu bedienender Ladesäulen und packte die Batterie statt in eine ulkige Öko-Möhre in eine mainstreamfähige Karosserie.