Der Trick mit den Kapseln Bei diesem SUV setzen die Erfinder voll auf Wasserstoff

NAMX will ein Verteilungssystem aufbauen, an dem leere gegen prall gefüllte Kapseln eingetauscht werden können. Dazu werden Partner gesucht, zum Beispiel Werkstätten, Tankstellen oder auch Baumärkte. Der Austausch einer Kapsel ist in rund 30 Sekunden erledigt. Das System ähnelt also dem für die Gasflaschen, mit denen der Gartengrill am Laufen gehalten wird.

Bild: Pininfarina