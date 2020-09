Der VW ID.3 im Test Das Auto überzeugt, die Software enttäuscht

4. Martin Seiwert: Note: 3,5 von 5 Sternen



Beginnt hier die neue Epoche von Volkswagen und Autovolk, die elektrische? Wahrscheinlich ist es so, aber ich spüre es nicht. Das Auto ist äußerlich in etwa so aufregend wie ein Golf. Sie wissen schon, dieses Auto, das seit 15 Jahren gleich aussieht. Das Innere des ID.3 ist schlicht und aufgeräumt – aber auch hier: Emotion bestenfalls in sehr kleinen Dosen. Ich ahne, warum Tesla-Gründer Elon Musk so wenig euphorisch wirkte, als VW-Chef Herbert Diess ihn unlängst zu einer Spritztour im ID.3 mitnahm.

Ich steuere den Wagen zunächst für eine kleine Marktforschung auf die Königsallee in Düsseldorf, wo Gäste der umliegenden Luxushotels gern ihre Bugattis und Ferraris ausführen. Mit dem ebenfalls elektrischen Porsche Taycan war mir hier etwas gelungen, was den meisten Bugatti- und Ferrari-Lenkern verwehrt bleibt: neidische Blicke ernten. Nun also der ID.3, der streng genommen für die Autonation das tausend Mal bedeutendere Auto ist als der Taycan. Doch es ist eine Schande – niemand erkennt die Größe des Augenblicks. Ich bin so gut wie unsichtbar. Angeben wird schwierig in diesem Auto.