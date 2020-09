Der VW ID.3 im Test Das Auto überzeugt, die Software enttäuscht

Die Eile kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist der ID4 das deutlich wichtigere Auto. Wo der ID3 in der schrumpfenden Kompaktklasse antritt, startet der ID4 im Boomsegment der handlichen Geländewagen und während es den einen nur in Europa geben wird, feiern die Niedersachsen den anderen als Weltauto und planen neben der Produktion in Zwickau bereits zwei Fabriken in China und eine in den USA. Kein anderes Auto aus dem MEB, so die Planung, wird sich häufiger verkaufen und keines wird wichtiger im Kampf gegen Tesla & Co. Kein Wunder also, dass VW reichlich trommelt für den elektrischen Weltbürger in Spe und bereits vor der offiziellen Enthüllung zu einer ersten Ausfahrt im nur noch dezent getarnten Prototypen auf das sonst so streng geheime Testgelände in Ehra-Lessien bittet.

Bild: Volkswagen