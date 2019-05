Design-Pedelecs: Schummelräder mit Schick

Wie beim Coboc bleibt auch bei dem ebenfalls in Deutschland erdachten Geos dank ihrer vollständigen Rahmenintegration die Batterie nicht herausnehmbar. Doch anders als beim One hat das Geos die Akkuzellen auf Ober- und Unterrohr verteilt, was für gleichmäßigere Proportionen bei den Rohren und eine damit besonders schlanke Optik sorgt. Neben der Zweiteilung des Akkus wurde auch bei anderen Lösungen vor allem auf Ästhetik und Qualität und weniger auf die Kosten geachtet. Entsprechend bewegt sich das in der Basis 4.800 Euro teure Singlespeed bei den Anschaffungskosten in gehobenen Sphären. Ähnlich wie beim Cowboy bietet das Geos einen Riemenantrieb, die Steuerung per App sowie in die Rahmenkonstruktion integrierte LED-Leuchten. Das Rücklicht ist abnehmbar, weil sich dahinter geschickter Weise die Ladebuchse für die 378-Wh-Batterie verbirgt.

Bild: Geos