Doch der Opel Experimental ist keine Retro-Show. Vielmehr soll er die zukünftige Opel-Designsprache verdeutlichen. Und da geht es um mehr als nur Formen. „Ein Opel muss auf einen Blick als solcher erkennbar sein“, gibt Theis, Chef-Designer der Konzeptfahrzeuge in Rüsselsheim, die Marschrichtung vor. Wenn alle Marken im Stellantis-Konzern auf die gleichen Plattformen und Antriebskomponenten zugreifen, werden Differenzierungsmöglichkeiten über Technik schließlich immer weniger. „Ein klares Design ist unabdingbar für den Erfolg einer Marke“, so Theis. Begriffe wie „Modern German“ (klare Linien), Detox (Konzentration aufs Wesentliche) und Greenovation (elektrisch und effizient) gehören in diesem Zusammenhang zum Opel-Design-Vokabular.

Bild: Opel