Designierter Daimler-Chef Die wichtigsten Stationen des Ola Källenius

Der freundlich und locker wirkende, hochgewachsene Mann kann allerdings auch harte Entscheidungen durchziehen. So strukturierte er den Mercedes-Vertrieb um, baute Personal ab und verkaufte Niederlassungen, was unter den Beschäftigten für Aufruhr sorgte. Doch auch der Betriebsrat ist mit dem Schweden völlig einverstanden. "Bisher verlief die Zusammenarbeit zwischen Ola Källenius und den Arbeitnehmervertretern selbst bei kritischen Themen konstruktiv, und wir erwarten deshalb, dass dies auch in neuer Konstellation so bleibt", erklärte Betriebsratschef Michael Brecht. Källenius sei mit seiner Erfahrung "bestens" für den Vorstandsvorsitz geeignet.

Bild: dpa