Deutsche Autobauer in Russland Russlands Automarkt zwischen Auflagen und Extrawürsten

Daimler wiederum hat die Bedingungen seines SIV geschickt verhandelt – und das auf dem Höhepunkt der Krise. So investierten die Stuttgarter mit 300 Millionen Euro eine vergleichsweise niedrige Summe. Gleichzeitig erklärte Axel Bense, Generaldirektor des neuen Mercedes-Werks, dass eine Lokalisierung von Karosserieteilen oder gar Motoren nicht geplant ist.



Trotzdem gelten die Fahrzeuge als russisches Fabrikat und können so an öffentliche Stellen verkauft werden. Zwar bleiben die konkreten Bedingungen vertraulich, Branchenkenner sind jedoch überzeugt, dass Daimler dank seines SIV die benötigten Teile günstig importieren darf. Auch von einer Mindestkapazität von 300.000 Fahrzeugen ist – anders als bei anderen Herstellern – keine Rede. In der Branche sorgt das für großen Neid. So hatte sich Volkswagen-Russland-Chef Marcus Osegowitsch öffentlich darüber geärgert, dass Daimler bessere Bedingungen als die Konkurrenz bekommt. Volkswagen hatte erst vor wenigen Jahren die Audi-Produktion einstellen müssen. Ein Szenario, vor dem Daimler in Russland in den kommenden Jahren keine Angst haben muss.